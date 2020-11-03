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Генеральный директор группы компаний «Пионер» Леонид Максимов считает, что именно Адресная инвестиционная программа (АИП) стала драйвером развития городских территорий и притока частного капитала в строительный сектор Москвы.

«Адресно-инвестиционную программу города Москвы не случайно называют бюджетом развития. Именно бюджетные инвестиции в опережающее создание транспортной инфраструктуры стали драйвером развития городских территорий, притока частного капитала в девелопмент, в масштабные проекты комплексного освоения бывших промышленных зон, давно не приносивших Москве налогов. Сегодня все девелоперы, оценивая площадки под перспективные проекты, учитывают планы города по развитию общественного транспорта. Наличие обширной транспортной инфраструктуры увеличивает приток инвестиций в городские районы на 50%. А каждый рубль частного капитала, вложенный в экономику города, имеет мультипликативный эффект и дает новые возможности для развития», – считает Леонид Максимов.

Напомним, во вторник, 3 октября, была утверждена Адресно-инвестиционная программа Москвы на 2021-2023 годы. Новый документ сохранил приоритеты инвестиционной политики, определенные еще в 2011 году. Так, в ближайшие три года в столице планируется построить и ввести в эксплуатацию около 740 городских объектов, в том числе 18 больничных корпусов, 30 поликлиник, более 90 детских садов и школ, 25 станций метро, более 270 км автодорог, 29 спортивных объектов и др. Финансирование АИП в 2021–2023 годах составит 1786,9 млрд рублей.