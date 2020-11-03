Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Эксперт оценил Адресно-инвестиционную программу Москвы

Кирилл Голубев
3 ноября, 2020 18:48
1 мин
Москва-сити
Фото: Pixabay

Генеральный директор группы компаний «Пионер» Леонид Максимов считает, что именно Адресная инвестиционная программа (АИП) стала драйвером развития городских территорий и притока частного капитала в строительный сектор Москвы.

«Адресно-инвестиционную программу города Москвы не случайно называют бюджетом развития. Именно бюджетные инвестиции в опережающее создание транспортной инфраструктуры стали драйвером развития городских территорий, притока частного капитала в девелопмент, в масштабные проекты комплексного освоения бывших промышленных зон, давно не приносивших Москве налогов. Сегодня все девелоперы, оценивая площадки под перспективные проекты, учитывают планы города по развитию общественного транспорта. Наличие обширной транспортной инфраструктуры увеличивает приток инвестиций в городские районы на 50%. А каждый рубль частного капитала, вложенный в экономику города, имеет мультипликативный эффект и дает новые возможности для развития», – считает Леонид Максимов.

Напомним, во вторник, 3 октября, была утверждена Адресно-инвестиционная программа Москвы на 2021-2023 годы. Новый документ сохранил приоритеты инвестиционной политики, определенные еще в 2011 году. Так, в ближайшие три года в столице планируется построить и ввести в эксплуатацию около 740 городских объектов, в том числе 18 больничных корпусов, 30 поликлиник, более 90 детских садов и школ, 25 станций метро, более 270 км автодорог, 29 спортивных объектов и др. Финансирование АИП в 2021–2023 годах составит 1786,9 млрд рублей.

темы
Москва
Инвестиции
Программа
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!