Эксперт: «Новая газета» специально берет интервью у «патентованных русофобов»
Эксперт: «Новая газета» специально берет интервью у «патентованных русофобов»

Политолог сравнил интервью Павла Каныгина в «Новой газете» с лучшими работами Геббельса

Либеральная пресса зачастую использует новостную повестку в своих интересах. Скандально известная «Новая газета» — не исключение. Журналист издания Павел Каныгин, используя горячий инфоповод о ситуации в Керченском проливе, выставил Россию источником всех бед. Он взял интервью у немецкого историка Ральфа Поссекеля, известного русофоба. За беседой они пришли к выводу, что современная Россия напоминает Третий Рейх.

У Павла Каныгина это не первый материал с патологической ненавистью к собственной стране. Антироссийская позиция открыла Каныгину двери туда, куда других российских журналистов не пускают. Журналист дважды взял интервью у Петра Порошенко. Посещал пленных россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, и даже интервьюировал Саакашвили.

Любопытным фактом в биографии Каныгина является его задержание службой безопасности в ДНР. Там он провалил тест на наркотики, после чего был депортирован в Россию. В редакции «Новой газеты» попытались защитить своего сотрудника, но тщетно. Пагубное пристрастие Каныгина известно зрителями еще с 2015 года, когда журналист странно себя вел во время прямого эфира украинского телеканала Hromadske.TV. Тот факт, что журналист был «под кайфом», подтвердили тогда и медицинские эксперты.

По словам политолога и независимого журналиста Александра Асафова, удивляться конкретному интервью Кыныгина, в котором Россия «снова виновата», смысла нет.

«Ангажированность «Новой газеты» и ее сотрудников очевидна. Интервью издание берет у патентованных русофобов, так что такие материалы способны посоревноваться с лучшими образцами работ доктора Геббельса», — объяснил он.

Асафов уверен, что цель либерального издания — нападать на Россию, ведь того требуют западные заказчики, финансирующие подобные материалы.

«Если Каныгину удастся найти эксперта гаже и хуже господина Поссекеля, то, безусловно, и ему выделят полосу в газете», — подытожил политолог.

Теги:
События: общество
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