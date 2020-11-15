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Очистка сточных вод – необходимый процесс, без которого невозможна их эксплуатация в быту. Как она осуществляется на сегодняшний день в России, какие технологии для этого используются и что делают с иловым осадком, остающимся после очистки, рассказал Игорь Шкрадюк, эксперт Международного социально-экологического союза и координатор программы экологизации промышленности центра охраны дикой природы.

Сточные воды из наших домов содержат микробы, паразиты, живые существа, которые могут навредить людям и животным, а промышленные стоки содержат токсичные вещества. Для их дальнейшей эксплуатации, а также поддержания стабильной экологической обстановки, они должны подвергаться качественной очистке. На сегодняшний день существует много способов очистки воды, а какой конкретно будет применяться – зависит от степени загрязнённости воды и местного законодательства.

В России более строгие требования в рыбохозяйственных водоемах, рассказывает Игорь Шкрадюк, потому что там есть водоросли и рачки, которые фильтруя воду, концентрируют токсичные вещества. Затем их едят рыбы, а их, свою очередь, – хищные собратья (щуки, окуни), у которых концентрация токсичных веществ может быть в разы больше, чем в исходной воде.

Чаще всего вода очищается при помощи активного ила.

«В нём содержатся микробы, которые перерабатывают загрязнения в воде. Если у нас есть грязная вода и в ней есть органические вещества, лучше всего они могут быть переработаны микробами, так чтобы на выходе был углекислый газ, чистая вода. Когда вода протекает через речную установку, микробам надо где-то держатся и это их инкубатор, который позволяет им существовать, размножаться и питаться», – рассказывает эксперт

У Москвы сейчас имеются достаточные запасы активного ила: есть Курьяновские поля и много локальных очистных сооружений, но активный ил должен постоянно обновляться – если в нём появляются неблагоприятные организмы, то его нужно стерилизовать, прокаливать и заменять на другой.

В процессе очистки также образуется иловый осадок, который помимо полезных микроорганизмов и минералов содержит высокую концентрацию тяжёлых металлов и высокотоксичных химически стабильных соединений. Чтобы сохранить экосистему, его необходимо утилизировать. До сих пор его складывали на полях, рассказывает Игорь Шкрадюк, но он довольно плохо пахнет. Чтобы убрать этот запах, иловый осадок нужно переработать. Лучший для этого способ – фрагментация с получением биогаза. Такой осадок уже можно использовать в качестве удобрения, но только после обезвоживания.

Раньше для этого использовались низкоэффективные иловые площадки. Сейчас их сооружение запрещено Водным кодексом. Если же перерабатывать биогаз, то при влажности ила до 92% с его переработкой вполне справляются микроорганизмы, уточняет эксперт.