Эксперт: голосовые помощники могут «слить» записи звуков в Сеть

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Голосовой помощник опасен тем, что постоянно прослушивает окружающее пространство, так как ожидает команд и слышит все, что происходит рядом.

Как сообщил основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян, большинство устройств передают часть аудиопотока на серверы компаний-производителей, где данные хранятся и в перспективе могут нанести существенный вред. По данным эксперта, особо «интересные» записи звуков или бесед могут оказаться в Сети.

Так как нейросети, распознающие голосовые команды, руководствуются нечеткой логикой, возможны неадекватные действия помощника, например, при управлении умным домом или системой сигнализации, сообщает «Прайм».

Как ранее сообщил член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко, любое воспроизводящее звук устройство может использоваться как микрофон. «Тот же динамик умной колонки при определенных условиях будет работать микрофоном. Все звуки в помещении могут быть записаны. Про эту функцию вспоминают очень редко, но она есть. Поэтому любая умная вещь будет следить за тем, кто ею пользуется, если это заложено программой», — сказал эксперт.