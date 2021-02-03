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Эксперт дал прогноз по ситуации с коронавирусом на лето
3 февраля, 2021 18:06
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Pixabay
Замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии при Роспотребнадзоре Антонина Плоскирева заявила, что к лету заболеваемость коронавирусом сойдет к минимуму.
По её словам, уже сейчас как минимум в 60 регионах России эпидемиологический процесс стабилизируется. В 19 субъектах отмечено снижение заболеваемости.
«В летний период эти инфекции не регистрируются, а максимальная заболеваемость отмечается зимой», — сообщила эксперт.
Плоскирева также надеется, что коронавирус будет обладать той же сезонностью, что и типичные ОРВИ, передаёт Lenta.ru.
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