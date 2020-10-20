Экс-министр принудительно пополнил казну государства на 32 млрд рублей

Youtube / Новости на Первом Канале

Деньги бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве, обращены в пользу государства. Такое решение вынес Гагаринский суд города Москвы по иску Генеральной прокуратуры России.

Согласно обвинению прокуратуры, с 2012 года Абызов в тайне от государства владел пятью кипрскими офшорами. Через них он управлял Сибирской энергетической компанией, при этом был членом правительства. В итоге Абызов продал компанию, нарушив запрет на предпринимательскую деятельность для чиновников, передаёт «РБК».

В октябре у бывшего министра были обнаружены многомиллионные счета, на которые суд наложил арест.