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Экс-министр принудительно пополнил казну государства на 32 млрд рублей

Антон Мельников
20 октября, 2020 22:41
1 мин
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Youtube / Новости на Первом Канале

Деньги бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве, обращены в пользу государства. Такое решение вынес Гагаринский суд города Москвы по иску Генеральной прокуратуры России.

Согласно обвинению прокуратуры, с 2012 года Абызов в тайне от государства владел пятью кипрскими офшорами. Через них он управлял Сибирской энергетической компанией, при этом был членом правительства. В итоге Абызов продал компанию, нарушив запрет на предпринимательскую деятельность для чиновников, передаёт «РБК».

В октябре у бывшего министра были обнаружены многомиллионные счета, на которые суд наложил арест.

темы
суд
арест
министр
мошенничество
чиновники
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