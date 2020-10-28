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Центральный районный суд Челябинска вынес приговор экс-мэру областного центра Евгению Тефтелеву. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде трех лет заключения в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Тефтелеву придется выплатить крупный штраф в размере 37,5 миллионов рублей.

В суде установлено, что противоправные махинации экс-глава Челябинска проворачивал с сентября 2015-го по апрель 2019 года. Тефтелев вместе с начальником управления капитального строительства администрации города получил от строительной организации взятку в размере 2,5 миллионов рублей за общее покровительство.

Помимо заключения и штрафа, экс-чиновника лишили права занимать должности на госслужбе в течение трех лет и орденов за заслуги перед Отечеством, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.