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Экс-мэр Челябинска получил три года «строгача» за взятку

Марьям Ибрагимова
28 октября, 2020 12:54
1 мин
Фото: nhknews.ru
Фото: nhknews.ru

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор экс-мэру областного центра Евгению Тефтелеву. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде трех лет заключения в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Тефтелеву придется выплатить крупный штраф в размере 37,5 миллионов рублей.

В суде установлено, что противоправные махинации экс-глава Челябинска проворачивал с сентября 2015-го по апрель 2019 года. Тефтелев вместе с начальником управления капитального строительства администрации города получил от строительной организации взятку в размере 2,5 миллионов рублей за общее покровительство.

Помимо заключения и штрафа, экс-чиновника лишили права занимать должности на госслужбе в течение трех лет и орденов за заслуги перед Отечеством, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

темы
суд
чиновник
взятки
Челябинск
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