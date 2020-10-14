Экс-главу Удмуртии приговорили к 10 годам заключения за взятки

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Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева приговорили к 10 годам исправительной колонии строгого режима за крупные взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального судейского сообщества.

Кроме долгосрочного заключения, Завьяловский районный суд назначил ему штраф в размере 275 миллионов рублей. Соловьев проходил по двум эпизодам статьи «получение взятки в особо крупном размере».

По версии следствия, с 2014 по 2016 годы бывший глава республики получил 140 миллионов рублей от организаций, которые строили мосты через реки Кама и Буй. Взамен он вне очереди должен был оплатить выполняемые работы из федерального и регионального бюджетов, а также выделить лицензии на пользование участком недр, разведку, добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Адвокат осужденного намерена обжаловать приговор. Она оценила состояние здоровья Соловьева как «очень плохое» и пожаловалась на то, что в деле были «грубейшие нарушения закона», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске полковник полиции брал взятки хинкали и огурцами.