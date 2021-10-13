Экоакция: жители Мытищ помогут приютам для животных
Комиссия по экологии Общественной палаты городского округа Мытищи объединится с фондом «Счастье в руки» и приютом «Наш кошкин дом» для проведения экологической акции помощи животным «Помоги приюту - сделай добро».
В Мытищах работает ряд приютов (фондов) для собак и кошек, однако неравнодушные граждане не знают, как правильно им помочь. Для того, чтобы это исправить, в округе запустили бессрочную общественную акцию. Курировать процесс будет комиссия по экологии и природопользованию Общественной палаты муниципалитета.
На базе экологического клуба принимают в дар корма для животных кошек и собак, миски, поводки, подстилки и матрасы, поилки, когтеточки, пуллеры, стройматериалы для вольеров.
Тем, кто хочет помочь деньгами, представители комиссии готовы предоставить координаты фондов и приютов.