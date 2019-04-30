Как Екатерина Великая спасла независимость США

Немецкая принцесса, которая правила более трех с половиной десятилетий Россией. За это время казна страны увеличилась в четыре раза, были построены сотни городов, произошел небывалый до этого расцвет литературы, дипломатии, музыки, изобразительного искусства, театра, значительно увеличилось население, и стремительно развивалась промышленность. Слава российской армии гремела во всем мире, а без её позволения «ни одна пушка в Европе выпалить не смела». Даже Наполеон хотел служить в войсках императрицы. Правление Екатерины Великой часто называют «золотым веком» Российской Империи.

Она много сделала для нашей страны. Конечно, Екатерине помогали блистательные государственные деятели той эпохи, но именно ей удавалось выбирать нужных людей для выполнения важных задач. Но, значительно повлияла она не только на нашу страну. Сейчас это может показаться странным, но Екатерина Великая сыграла не последнюю роль и в борьбе за независимость британской колонии. Существовали ли бы современные Штаты Америки без российской императрицы? Большой вопрос. США были бы совершенно другой страной и вот почему.

От Колумба до Вашингтона

Когда-то США не существовало, а люди не знали, что где-то через океан есть еще один материк. Нет, конечно, были всякие предположения, а викинги даже смогли основать небольшие поселения на территории Америки задолго до её открытия всем остальным человечеством. Но, по факту для всего мира там ничего не было. Как мы все хорошо помним из учебников истории, о новом континенте в Европе стало известно после путешествия Христофора Колумба. Да, такую ошибку еще не совершал ни один первооткрыватель. Искать путь в Индию, а найти такую большую проблему для всех. Открыть Америку, словно открыть ящик Пандоры. Ну, это я шучу, конечно. Рано или поздно этот континент был бы освоен.

Активное заселение Америки колонистами началось с 1600 года, а уже к 1770 году население этой далекой колонии насчитывало в районе 2,5 миллиона человек. Достаточно прилично по тем временам. Люди тянулись за новой жизнью, за возможностями. Их можно понять. Кстати, интересный факт: развитием новых территорий занималось не государство, а частные фирмы. Уже в те времена капиталисты знали толк в денежных вложениях.

Между тем, дела шли достаточно хорошо, новые территории активно осваивались. Так получилось, что к 1750 году американские колонии настолько преуспели в развитии промышленности, что всемогущая Британия испугалась и была вынуждена издать специальный закон, ограничивающий строительство всяких мастерских и местную торговлю. На этом она не остановилась, нужно было крепко держать своих вассалов в ежовых рукавицах. В 1760 году Великобритания пошла дальше и выдала закон, согласно которому все товары, направляемые в колонию, должны были грузиться только на британские суда и в британских портах. Мастерство логистики в до айфоновые времена. В общем, пытались ограничить всеми силами.

Неудивительно, что это совсем не нравилось потомкам колонистов и приезжающим за мечтой в этот суровый, но быстро развивающийся регион. В 1775 году собрался Второй континентальный совет, который являлся своего рода органом местного самоуправления, в него входили представители всех колоний. Вполне логично, что после такого жесткого прессинга, по итогам этого собрания, они решили начать противодействовать Англии. Было принято судьбоносное решение: появилась собственная армия, а возглавил её известный вам Джордж Вашингтон.

Так и началась борьба за независимость, что привело к джинсам, Макдольнадсу, эпопеи Рокки, и Майклу Джексону. Мне кажется, если бы Британия не была столь жестока и не расчетлива, то они могли бы управлять своей колонией до начала 20 века, но не было мыслящих так далеко политиков в королевстве. Хотелось остановить слишком быстрое развитие, за которым Лондон не успевал.

Российские колонии в Америке

Среди стран, которые имели колонии в Америке, была и Россия. Только представьте, а что, если бы наши территории в Америке оставались бы до сих пор наши?! Да, я понимаю, что по экономическим и политическим соображениям это не реально, но весьма увлекательно. Возможно, сегодня бы в российском Лос-Анджелесе шли съемки какого-нибудь отечественного фильма с Евгением Мироновым в главной роли или еще с кем. Но, это уже фантастика.

Первое же торговое поселение России возникло только в 1772 году. Через 8 лет после этого появилась Американская Православная епархия, империя активно проповедовала христианские ценности среди аборигенов. Россия начинала активно нести свое просвещение в массы.

Кстати: Первыми среди европейцев побывали на берегах Аляски россияне Гвоздев и Фёдоров на боте «Святой Гавриил». Произошло это в 1730 году. Мы любим осваивать суровые территории.

Столицей Русской Америки стал город Новоархангельск, а территории колонии занимали такие современные Штаты, как Вашингтон, Орегон и Калифорния. Не полностью, но частично. Примечательно, что развитием российских территорий в Штатах тоже занимался частный бизнес, как и у Великобритании. Чтобы развитие шло эффективно была основана Российско-американская компания, а одним из владельцев её был Николай Резанов - герой Юноны и Авось.

Общая площадь наших территорий составляла 1 518 800 км², по сравнению с общей площадью Российской Империи не такая уж большая. Из-за того, что колонии находились далеко, а доставлять оттуда товары в центр России было неудобно, к середине 19 века владения пришлось продать. Прошло совсем немного времени и на наших бывших владениях нашли нефть, золото, и прочее. Но, это уже совсем другая история.

Что сделала Екатерина Великая для США

Вернемся к Екатерине Великой и её судьбоносному решению, благодаря которому Дональд Трамп стал президентом. В 18 веке главными державами в мире были Великобритания, Франция, Российская империя и Османская империя. Именно они имели самое большое политическое, экономическое и военное влияние. Представьте, что было бы с американской демократией, если бы две мощные державы того времени объединились против восставших колонистов.

Кстати, Екатерина сочувствовала колонистам Америки в их борьбе за свободу. Ведь наша императрица еще в самом начале своего царствования думала о демократии и хотела дать России конституцию, но решила, что еще рано, бунты и влияние дворян сделали свое дело. Немецкая принцесса мечтала о пресвященном обществе, но в те времена управлять такой страной на демократических принципах было просто невозможно.

Как же Екатерина Великая спасла США в самом начале их истории? Дело в том, что в 1775 году английский король Георг III обратился к Екатерине с просьбой направить в Америку контингент из 20-30 тысяч солдат для помощи в подавлении восстания. Как писали современники: Императрица России отвергла эту просьбу с презрением. Вашингтон был очень этому рад, что и зафиксировал в одном из писем своему стороннику. На самом деле, наш непобедимый Суворов уже готовился в поход, но в итоге было принято другое решение. Представляете Суворова в боях против Вашингтона и армии повстанцев? Не думаю, что преимущество было бы на стороне колонистов.

Король Англии просил помощи дважды, но так ничего и не добился, а в 1780 году Российская Империя официально взяла нейтральную сторону в этом конфликте, хотя до конца войны и не признавала независимые Штаты. Среди стран, поддержавших позицию России были Нидерланды, Швеция, Дания и Пруссия, куда Вашингтон тут же направил своих послов.

Таким образом, заняв нейтральную позицию, Российская Империя помогла основать новую страну. Дело даже не в русских солдатах, закаленных в только что закончившейся войне с Турцией, за ними бы последовали солдаты других государств, союзники России и других близких государств. У колонистов не было бы шансов. Два мощных флота и две сильные армии сделали бы свое дело. Но, история пошла по другому пути, и благодарить за это США должны именно Екатерину Великую.