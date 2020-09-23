Эйфелеву башню закрыли из-за «бомбы»

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В Париже всех посетителей и сотрудников Эйфелевой башни срочно эвакуировали после звонка неизвестного, который угрожал взорвать монумент. Об этом сообщили сегодня в Компании по эксплуатации Эйфелевой башни.

В настоящий момент территория вокруг сооружения оцеплена полицией. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, пишет ТАСС.

Угрозы о «минировании» все чаще стали звучать в разных точках планеты. Ранее сообщалось, что московские магазины сети «Ашан» получили анонимные сообщения о «минировании». Экстренные службы в зданиях супермаркетов провели проверки. Угроза не подтвердилась.