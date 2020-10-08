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«Его публикации раздражали чиновников»: Дмитрий Рогозин не поверил в вину Ивана Сафронова

Лилия Караева
8 октября, 2020 11:04
2 мин
Дмитрий Рогозин
Kremlin.ru

Главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина удивило задержание советника, бывшего журналиста Ивана Сафронова. По его словам, при трудоустройстве Сафронова проверили, в том числе сотрудники спецслужб.

Рогозин рассказал, что узнал о задержании из сюжета на ТВ - заранее его никто не предупреждал. Он подчеркнул, что советника не допускали к секретной информации.

Глава госкорпорации раскрыл, что у Сафронова были «прекрасные источники» во время работы в СМИ. Он также рассказал, что неоднократно останавливал Сафронова от публикаций, так как они содержали «чувствительную, но не секретную информацию».

«В отличие от коллег-журналистов, пишущих на столь деликатные темы, как обороноспособность страны, он вел себя корректно, хотя, думаю, часто его публикации раздражали некоторых чиновников. В его планы точно не входило напакостить интересам России», - сказал Рогозин ТАСС и добавил, что не сомневается в порядочности Сафронова и не верит в предательство.

Он допустил, что следователи могут доказать другое. Так или иначе Сафронов останется в должности советника до решения суда. Рогозин рассчитывает на оправдательный приговор.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене. В ФСБ считают, что его завербовали сотрудники чешских спецслужб, которым журналист передавал информацию, представляющую гостайну. В сентябре сообщалось, что Рогозин не стал давать личное поручительство за подчиненного.

темы
Дмитрий Рогозин
уголовное дело
госизмена
Иван Сафронов
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