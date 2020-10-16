Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

«Его будет больше в этом году»: на смену коронавирусу придет опасный грипп

Артем Денисов
16 октября, 2020 05:39
2 мин
грипп
Фото; pixabay.com

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом может пойти на спад зимой, а грипп — оказаться опаснее, сообщил академик РАН Виталий Зверев.

«Всегда вирус будет в человеческой популяции, пока 70% населения не переболеет, ничего не изменится, будет всегда рост. Думаю, зимой он приостановится, но придет грипп, его, скорее всего, будет больше в этом году», — сказал эксперт.

По его данным, смертность от COVID-19 в России снижается, однако вирус никуда не исчезнет, «нам с ним надо научиться жить». Зверев считает, что опасность от гриппа больше. «Коронавирусом дети практически не болеют, а основной источник инфицирования гриппом — это дети», — сказал академик, сообщает «Интерфакс».

Как сообщалось, заражение COVID-19 и гриппом одновременно может быть смертельно опасным для человека, заявил врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

По его словам, грипп может осложниться до пневмонии, вызвав проблемы с носоглоткой, бронхами и легкими. Что касается коронавируса, в большинстве случаев он является бронхолегочным заболеванием.

темы
здоровье
коронавирус
грипп
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!