«Его будет больше в этом году»: на смену коронавирусу придет опасный грипп

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Число выявленных случаев заболевания коронавирусом может пойти на спад зимой, а грипп — оказаться опаснее, сообщил академик РАН Виталий Зверев.

«Всегда вирус будет в человеческой популяции, пока 70% населения не переболеет, ничего не изменится, будет всегда рост. Думаю, зимой он приостановится, но придет грипп, его, скорее всего, будет больше в этом году», — сказал эксперт.

По его данным, смертность от COVID-19 в России снижается, однако вирус никуда не исчезнет, «нам с ним надо научиться жить». Зверев считает, что опасность от гриппа больше. «Коронавирусом дети практически не болеют, а основной источник инфицирования гриппом — это дети», — сказал академик, сообщает «Интерфакс».

Как сообщалось, заражение COVID-19 и гриппом одновременно может быть смертельно опасным для человека, заявил врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

По его словам, грипп может осложниться до пневмонии, вызвав проблемы с носоглоткой, бронхами и легкими. Что касается коронавируса, в большинстве случаев он является бронхолегочным заболеванием.