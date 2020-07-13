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Эффективной вакцины против коронавируса в 2020 году не будет

Дмитрий Байков
13 июля, 2020 08:35
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фото: Pixabay

Эффективная вакцина против коронавируса может быть разработана лишь в 2021 году.

Как считает эпидемиолог и член Научного совета при минздраве Франции Арно Фонтане, конец эпидемии скоро не произойдёт, до этого ещё очень далеко.

Также он отметил, что, несмотря на очень серьёзные усилия во всем мире по производству вакцины против инфекции, ее появление вряд возможно даже в 2021 году. При этом, он не исключает, что какая-то вакцина все же появится, но она не будет полностью эффективна, пишет «Раньше всех. Ну почти».

Ранее были завершены клинические испытания российской вакцины от COVID-19. Её разрабатывали в Центре Гамалеи.

темы
общество
коронавирус
вакцина
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