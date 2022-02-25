«Единая Россия» начала искать по всей стране врачей для отправки на Донбасс
«Единая Россия» приступила к поиску волонтёров-врачей, которые готовы отправиться на Донбасс. Специалистов разыскивают по всей стране, в том числе, в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе местного отделения партии.
Все дело в том, что в ЛНР и ДНР сейчас ощущается острый недостаток людей с медицинским образованием, способных «восстанавливать мирную жизнь» в признанных территориях. Однако и в Курганской области наблюдается дефицит кадров. В партии заявили, что вопрос необходимо тщательно проработать, и тут же добавили — пожелавших отправиться на Донбасс курганских врачей никто отговаривать не станет. Это их личное решение.
Кроме того, секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак пояснил, что поскольку фельдшеры ЛДНР сейчас на передовой, медиков важно разгрузить, поэтому волонтёров в России набирают для оказания плановой медицинской помощи на Донбассе, передаёт URA.RU.