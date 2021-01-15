Дзюбу не взяли на сборы в ОАЭ. Футболист сдал сомнительный тест

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Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба может пропустить первый сбор в ОАЭ. В Эмираты команда отправится 15 января.

Результат теста на коронавирус футболиста показал сомнительный результат. Руководство клуба решило не рисковать: в ОАЭ действуют строгие правила коронавирусной безопасности. Отмечается, что Дзюба может присоединиться к команде позже.

У голкипера команды Андрея Лунева тест также оказался сомнительным, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов выбрал лучших российских футболистов. В списке есть Дзюба.