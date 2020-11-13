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Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба неофициально обратился в полицию после публикации его интимного видео. Футболист сделал это через губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

До публикации ролика Дзюбу шантажировали - от него требовали 5 млн долларов, чтобы видео с мастурбацией не появилось в интернете. Футболист встречался с вымогателями и записал разговор.

После того, как он отказался платить за компромат, видео разместили в Сети. Сейчас информацию о собеседнике Дзюбы изучают в центральном аппарате ФСБ.

Записей достаточно для возбуждения уголовного дела о вымогательстве.

«Но будет ли принято такое решение, пока неизвестно — в связи с потенциальной скандальностью возможного судебного процесса», - пишет «Фонтанка».

Ранее в Сети опубликовали интимное видео с телефона Дзюбы. После этого его временно отстранили от игр сборной. Он остался в стартовом составе «Зенита», но без капитанской повязки.