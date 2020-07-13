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Двухлетний мальчик погиб в результате пожара в автомобиле

Дмитрий Байков
13 июля, 2020 15:52
2 мин
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фото: Pixabay

Двухлетний мальчик погиб в результате пожара в припаркованном около частного дома автомобиле в Дубовском районе Ростовской области. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.

По предварительным данным, в салоне припаркованного автомобиля 11 июля произошло возгорание. Пожар удалось потушить. На переднем пассажирском сиденье был обнаружен ребенок с термическими ожогами лица, туловища и конечностей четвертой степени.

Пострадавшего мальчика госпитализировали в районную больницу. Однако спасти жизнь ребенка не удалось.

По факту гибели малыша проводится доследственная проверка, рассматриваются возможные причины произошедшей трагедии, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в больницу был доставлен 8-летний мальчик с признаками отравления. По данным следствия, накануне школьник остался в квартире один без присмотра родителей и выпил значительное количество водки, которую принес домой и оставил в легкодоступном месте его отец.

темы
общество
дети
происшествие
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