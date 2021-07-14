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Двух российских граждан депортируют с Бали за нарушение коронавирусных ограничений
14 июля, 2021 12:30
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Pixabay
Российских туристов, которые нарушили коронавирусные ограничения на Бали, ждет депортация. Об этом сообщили в посольстве РФ на острове.
Сейчас двое российских граждан находятся в карантинном отеле. Оба получили положительный результат теста на коронавирус, однако продолжали свободное перемещение по острову.
За это нарушение россияне были задержаны и будут депортированы, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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