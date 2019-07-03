«Двуединой России» образование не нужно
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«Двуединой России» образование не нужно

Дмитрий Медведев рассказал о дефиците доверия россиян

Лучше всего российские чиновники умеют красиво говорить. Собственно, это не только наиболее развитое, но и вообще одно из немногих наличествующих у них умений, заменяющее им все остальные.

Вот, например, на днях премьер-министр Дмитрий Медведев выступил со статьей из серии «как нам реорганизовать ЕР». Нет, на самом деле особо реорганизовывать никто ничего не собирается, речь о каких-то второстепенных декоративных изменениях. Все же проблемы сводятся, по мнению многоуважаемого Дмитрия Анатольевича, к следующему:

«Хотя сделано немало, ощущается определенный дефицит доверия. Людям все чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат... Люди просто не хотели идти на участки. Или проголосовали против! В том числе и потому, что не верили в возможность что-то изменить... Партия должна служить обществу и своим избирателям, предлагая понятные и полезные инструменты»

Вот оно что! Сделано немало, но у людей все равно «определенный дефицит доверия». Определенный – значит не очень большой, но все же не настолько, чтобы безумно игнорировать всю заботу партии и правительства о них. Основная же проблема вообще в том, что им «кажется». Тут и статей никаких писать с рецептами не нужно. Основной рецепт давно известен, и он предельно лаконичен: кажется – креститься надо.

Холопам бедственное положение страны, может, и «кажется», но как быть с признанием оного членами самой властной системы? Вот, например, какие цифры на «правительственном часе», посвященном нацпроекту «Образование» озвучила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова:

«Расходы на нацпроект «Образование» за весь период его реализации составляют менее 800 млрд рублей. Учитывая, что в целом расходы на образование – около 27 трлн рублей, на «прорыв» предусмотрено менее 3%»

По словам аудитора, сейчас расходы на образование составляют 3,6% ВВП в год, притом что в лучшей мировой практике затраты в эту сферу находятся на уровне 5-7% ВВП.

Еще одна крайне болезненная проблема – нехватка мест в образовательных учреждениях.

«Результатом проведенной оптимизации стало сокращение с 2001 года числа детских садов с 51 до 48 тысяч, сельских школ – с 46 до 24 тысяч, городских – с 23 до 18 тысяч единиц», - пояснила аудитор. Как итог, детям порой приходится учиться во вторую или даже третью смену. В таком режиме учится 13% школьников или более 2 миллионов учащихся. Всего же на сегодняшний день школьное образование получают 16 миллионов детей и подростков. «К 2024 году численность школьников составит почти 20 миллионов и система общего образования должна отвечать этому вызову. На первый план выходят качественные, одинаково доступные по всей России образовательные услуги», - подытожила Орлова.

Информация вполне официальная, опубликованная на сайте Счетной палаты. К слову, ее руководитель, Алексей Леонидович Кудрин, в свое время внес заметный вклад в политику «оптимизации», «монетизации» и вообще формирование заживо поедающего Россию двухголового либерально-бюрократического монстра, эдакой партии «Двуединая Россия».

Впрочем, а как еще называться правящей партии в стране, при ближайшем рассмотрении включающей в себя две разные страны, отстоящие друг от друга куда дальше, чем головы сказочного дракона?

В одной России олигархи и чиновники под сладкие песни под патриотизм учат детей в Англии и США, а отдыхают в Италии и Франции; собачек вельмож возят на конкурсы на специальных самолетах; «белая кость» почти открыто обладает неподсудностью, а если и подсудна, то по своим сословным законам; у Чубайса «очень много денег», хотя его структура в глубочайшем минусе, а российскую металлургию и алюминиевую промышленность отдают американцам лишь за право «тусоваться красиво»

В другой России население, значительная часть которого живет за чертой бедности, обкладывается все новыми и новыми и новыми дикими и нелепыми налогами во благо «России №1» и под лозунгом «люди – новая нефть»; образовательная система целенаправленно и рукотворно разваливается; мелкий и мельчайший бизнес, типа овощных ларьков, обкладывается драконовскими поборами; культура под треск громких разглагольствований о «скрепах» дебилизируется, Минкульт субсидирует «Дом-2», а на массовых мероприятиях, имеющих государственное финансирование, вовсю проповедуется однополая любовь подростков.

И картинки у нас тоже две. Одна реальная, данная нам в ощущениях. Вторая – информационно-пропагандистская. В ней бессребреники-властители денно и нощно трудятся на благо страны за одну зарплату, да и ту по большей части переводят на благотворительные нужды сирым и убогим (таковыми обычно оказываются тещи, свекрови и двоюродные тетушки, владеющие яхтами, виллами и земельными участками размером с не самый маленький район не самого маленького региона), а простолюдины жиреют и богатеют благодаря опеке верхов, Да еще и имеют наглость быть чем-то недовольными.

Именно вот эту вопиющую неблагодарность, очевидно, и имел в виду наш непотопляемый премьер, со свойственной ему деликатностью и дипломатичностью говоря, что «людям кажется»

Впрочем, есть стойкое ощущение, что вельможи и сами крепко уверовали в благостную картинку собственного альтруистического подвижничества и сытой народной неблагодарности. Но главное для них, чтобы в нее продолжал верить народ, иначе гармония «двуединой России» окажется нарушенной.

Теги:
Места: Россия
Персоны: Медведев
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