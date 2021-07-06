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«Двойником» украинского президента оказался итальянский матрос
6 июля, 2021 12:00
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APUkraine/ twitter.com
Поразительно похожего на президента Украины Владимира Зеленского человека обнаружили на учениях стран НАТО. Он был на итальянском фрегате в Черном море.
О «двойнике» Зеленского написал Telegram-канал издания «Страна.ua». В доказательство приложено фото мужчины, как две капли воды похожего на президента.
Выяснилось, что на снимке, сделанном на днях, итальянский матрос. Он находился на судне Virginio Fasan, которое участвует в военных учениях.
Ранее сообщалось, что у Медни Кадыровой - жены главы Чечни Рамзана Кадырова - есть двойник. Женщины обладают одинаковыми документами.
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