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Двоих россиян заочно арестовали из-за взрыва селитры в Бейруте со 190 погибшими

Лилия Караева
2 октября, 2020 10:08
1 мин
Взрыв в Бейруте
47news.ru

Суд в Ливане заочно арестовал двоих россиян по делу об августовском взрыве селитры в порту Бейрута. От Интерпола потребовали выдать международный ордер на арест бизнесмена Бориса Гречушкина и моряка Бориса Прокошева.

Предприниматель владел судном «Росус», с которого изъяли селитру, а Прокошев был капитаном корабля. Ливанский судья Фади Саван заочно арестовал россиян и передал документы в прокуратуру с требованием выдать ордер на арест, передает Национальное информационное агентство Ливана.

Напомним, взрыв 2750 тонн аммиачной селитры в Бейруте произошел в августе. Погибли 190 человек, более 300 тысяч граждан остались без жилья.

В августе судья Фади Саван постановил арестовать гендиректора порта Хасана Крейтема. После взрыва был возбуждены уголовные дела на 25 человек.

темы
взрыв
россияне
арест
селитра
1 мин
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