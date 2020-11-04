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Двое мужчин незаконно пробрались в Чернобыльскую зону и собрали 40 кг грибов

Марьям Ибрагимова
4 ноября, 2020 17:39
2 мин
Фото: fb.ru
Фото: fb.ru

Правоохранители задержали двух мужчин, собиравших грибы в «чернобыльской зоне». Им грозит штраф, может быть, даже лишение свободы.

Известно, что нарушители являются жителями соседних сел. В зону отчуждения авантюристы проникли незаконно. На момент встречи с правоохранителями им удалось собрать в общей сложности примерно 40 килограммов грибов. Мужчины пытались объясниться, доказывая, что собирали грибы исключительно для личного пользования.

Сотрудники полиции оформили на грибников административные протоколы за нарушение режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Грибы у мужчин изъяли.

«Наряду с этим пограничники направили в Нацполицию сообщение об обнаружении в действиях мужчин признаков уголовного правонарушения. В частности, ст. 267-1 Уголовного Кодекса Украины предусматривает ответственность за перемещение любым способом за пределы зоны отчуждения», – сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Максимальное наказание по этой статье – три года заключения в тюрьме.

темы
Чернобыль
радиация
грибы
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