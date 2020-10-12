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Двое бандитов обстреляли машину полицейских в Дагестане – неизвестных ликвидировали

Марьям Ибрагимова
12 октября, 2020 11:10
2 мин
Фото: news.myseldon.com
Фото: news.myseldon.com

В Дагестане полицейские ликвидировали двух вооруженных бандитов. В сети появились видеозаписи с места происшествия, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел сегодня ночью – 12 октября в 01:15. На 774 километре Федеральной автодороги «Кавказ», возле села Кульзеб Кизилюртовского района сотрудники правоохранительных органов остановили подозрительную машину для досмотра. Однако после просьбы предъявить документы, двое молодых мужчин, находящихся в автомобиле, открыли огонь по полицейским.

«Ответным огнем злоумышленники были нейтрализованы. Полицейские не пострадали. Служебная автомашина получила множественные пулевые пробоины», – добавили в пресс-службе.

Известно, что из автомобиля злоумышленников изъяли автомат, пистолет Макарова и боеприпасы.

После ночного происшествия следователи возбудили уголовные дела по статьям «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Личности бандитов устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в лесах Дагестана ликвидировали шестерых боевиков.

темы
Дагестан
бандитизм
полицейские
вооруженные
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