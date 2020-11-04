Две страны из ЕС ужесточают карантинные меры из-за коронавируса

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В связи с ростом заражения коронавирусом в Литве вводится повторный общенациональный карантин. Также меры по борьбе с инфекцией ужесточает Польша. Если рост заражения не замедлится – в Польше введут запрет на передвижение.

«С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации, рекомендаций ученых и специалистов предлагаем в Литве ввести карантинный режим в общенациональном масштабе», — заявила глава Минздрава Литвы Аурелиюса Вериги.

Начнёт действовать карантин в Литве с 7 ноября. Спустя три недели после его начала, власти решат продлевать его, или отменить.

В свою очередь в Польше власти пока не готовы объявить о начале общенационального карантина, хотя такой вариант не исключён.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, чтострана находится «в шаге» от полномасштабного карантина.

«Нам придется ввести нормы общенационального карантина, в том числе запрет на перемещение, если эпидемия затронет более 70–75 человек на 100 тыс. жителей», — завил премьер.

Моравецкий добавил, что с 7 ноября в стране закрываются все культурные учреждения и магазины в торговых центрах. Продовольственные магазины, аптеки и пункты обслуживания продолжат свою работу, передают «Известия».