Две столичные школы попали в топ-100 международного рейтинга частных школ Spear’s и Carfax Education
Среди 100 лучших частных школ мира по версии международного рейтинга Spear’s Schools Index, составленного совместно с Carfax Education, оказались две школы Москвы. Это школа-пансион «Летово» и школа имени Примакова.
Это не самые дорогие школы в Москве. Так, стоимость обучения в школе имени Примакова в 2021-2022 учебном году составит 800 тысяч рублей за одного человека, а в школе-пансионе «Летово» за текущий год брали 1,3 млн в год. Обе школы имеют программы только для учащихся средней и старшей школы. В топ-10 самых дорогих школ Москвы эти школы находятся посередине. Самая дорогая – Павловская гимназия – 1,4 млн в год, самая скромная из этого списка – Европейская гимназия (490 тысяч рублей в год ).
Более того, школа-пансион «Летово» и школа имени Примакова попали в топ-15 лучших школ по всему миру, среди которых учебные заведения от Австралии до Южной Америки.
Школы соревновались между собой по академическим критериям (достижения учащихся и уровень подготовки к поступлению в университет), а также приверженности традициям, международной репутации школы, эффективности подготовки учащихся к жизни.