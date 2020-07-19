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Две ракеты «Катюша» упали у посольства США в Багдаде

Анастасия Красильникова
19 июля, 2020 16:59
1 мин
Фото
Фото: YouTube

По меньшей мере две ракеты упали в «зеленой зоне» вблизи посольства США в Багдаде, пишет РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник.

«Две ракеты "Катюша" упали сегодня в полдень... вблизи американского посольства в "зеленой зоне", не приведя к каким-либо жертвам», —рассказал источник.

Агенство отмечает, что «зеленая зона» Багдада регулярно становится мишенью ракетных обстрелов. Несмотря на то, что там расположено множество правительственных учреждений и посольств, жертв подобные инциденты, как правило, не приносят.

темы
США
Ирак
ракета
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