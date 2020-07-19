Общество
Две ракеты «Катюша» упали у посольства США в Багдаде
19 июля, 2020 16:59
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Фото: YouTube
По меньшей мере две ракеты упали в «зеленой зоне» вблизи посольства США в Багдаде, пишет РИА «Новости» со ссылкой на неназванный источник.
«Две ракеты "Катюша" упали сегодня в полдень... вблизи американского посольства в "зеленой зоне", не приведя к каким-либо жертвам», —рассказал источник.
Агенство отмечает, что «зеленая зона» Багдада регулярно становится мишенью ракетных обстрелов. Несмотря на то, что там расположено множество правительственных учреждений и посольств, жертв подобные инциденты, как правило, не приносят.
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