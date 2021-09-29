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Два десятка специальных свиней будут защищать крупнейший аэропорт Европы от птиц
29 сентября, 2021 20:02
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Youtube / Необыкновенная Вселенная
В Амстердаме один из крупнейших аэропортов «Схипхол» решили попробовать защитить от птиц нетривиальным способом. Для этого привлекут порядка 20 кормовых свиней.
Животные будут выпущены на выгул между взлётно-посадочными полосами аэропорта. Ранее на этой территории располагались посевы сахарной свеклы. После уборки на территории остались отходы, которые привлекают птиц, в частности, гусей, передаёт РИА «Новости».
Предполагается, что остатки овощей смогут доесть свиньи, тем самым оставив птиц без потенциального корма.
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