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Дуров ввел в Telegram-каналах функцию комментариев

Артем Денисов
1 октября, 2020 02:03
1 мин
Telegram
Фото: pixabay.com

В Telegram теперь можно оставлять комментарии в некоторых каналах, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Сегодня мы добавляем встроенную поддержку комментариев в каналах. Поэтому после обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе в этом», — написал он. В течение десяти дней Дуров намерен публиковать сообщения в своем Telegram-канале, чтобы протестировать новую функцию.

В комментариях читатели смогут добавлять голосовые сообщения и стикеры, а администраторы — ограничивать эти возможности в случае необходимости.

Еще один функционал - поисковые фильтры, которые должны облегчить поиск сообщений, а также медиафайлов.

темы
telegram
мессенджеры
дуров
1 мин