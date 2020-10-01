Новости Общество
Общество
Дуров ввел в Telegram-каналах функцию комментариев
1 октября, 2020 02:03
1 мин
Фото: pixabay.com
В Telegram теперь можно оставлять комментарии в некоторых каналах, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
«Сегодня мы добавляем встроенную поддержку комментариев в каналах. Поэтому после обновления Telegram вы сможете оставлять комментарии в некоторых каналах, в том числе в этом», — написал он. В течение десяти дней Дуров намерен публиковать сообщения в своем Telegram-канале, чтобы протестировать новую функцию.
В комментариях читатели смогут добавлять голосовые сообщения и стикеры, а администраторы — ограничивать эти возможности в случае необходимости.
Еще один функционал - поисковые фильтры, которые должны облегчить поиск сообщений, а также медиафайлов.
1 мин