Дума ушла на карантин: Жириновский призвал чиновников срочно привиться от COVID-19

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Если не все депутаты поставят прививки от коронавируса, то Госдума в полном составе может уйти на карантин, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик отметил, что если бы он был председателем Думы, то запретил бы непривитым чиновникам появляться на работе.

«Меры принимаются, но здесь находится почти тысяча человек. Я веду борьбу, ведь мы должны работать в регионах, а 13 октября все придут в зал и будут заражать друг друга. Уже 60 человек, сейчас мы их проверим, будет 100 человек, потом — 200. Потом мы закроем Думу и напишем — Дума ушла на карантин», — цитирует Жириновского РИА «Новости».

Ранее Жириновский предлагал и вовсе уволить всех сотрудников Думы, которые не хотят делать прививку от коронавируса.