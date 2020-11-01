Дубинок недостаточно — в центр Минска ввели бронетехнику с пулемётами

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На улицах Минска обнаружилась бронетехника, оснащенная пулеметами. Машины показались на улицах на фоне жестких высказываний Александра Лукашенко о подавлении протестов.

По словам очевидцев, речь идет не только о БТР, вставших на охрану у резиденции президента, но и о нескольких броневездеходах с крупнокалиберными пулеметами на крыше.

Номеров на технке обнаружено не было. Об этом сообщил «Интерфакс».