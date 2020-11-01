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Общество
Дубинок недостаточно — в центр Минска ввели бронетехнику с пулемётами
1 ноября, 2020 16:17
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Flickr
На улицах Минска обнаружилась бронетехника, оснащенная пулеметами. Машины показались на улицах на фоне жестких высказываний Александра Лукашенко о подавлении протестов.
По словам очевидцев, речь идет не только о БТР, вставших на охрану у резиденции президента, но и о нескольких броневездеходах с крупнокалиберными пулеметами на крыше.
Номеров на технке обнаружено не было. Об этом сообщил «Интерфакс».
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