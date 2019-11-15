Друзья под конфискацией

На днях адвокаты полковника Захарченко, у которого нашли почти 9 млрд рублей, попытались обжаловать приговор, вынесенный их боссу. Тактику выбрали простую: жалобы подали не только от имени самого Захарченко, но и от его родни и друзей, у которых тоже изъяли кучу денег, почти полмиллиарда рублей. Мол, и сам Захарченко невиновен, и его родные тем более: зачем у них деньги-то отнимать? Но Конституционный суд жалобу отклонил, поскольку обвиняемые не смогли подтвердить законность недешевых покупок. А значит, изъятие имущества у «друзей» и «друзей друзей» коррупционера отныне считается правомочным.

Чем это грозит нам, простым россиянам, спросите вы? Логично ведь, что взяточник и казнокрад не будет записывать всё нажитое незаконным путём на себя любимого, а распихает по сусекам – то тёщу виллой в Испании одарит, то на малолетних детей пару заводов перепишет. Как полагало обвинение, бывший и.о. главы управления «Т» Главного управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией (ГУЭБиПК) МВД Александр Захарченко деньги раздаривал или давал на хранение своим родственникам и близким. В их квартирах и были, к слову, обнаружены те самые 9 млрд рублей. Наличными.

В итоге под следствие попали и самые очевидные «хранители» Захарченковских миллиардов – его родные мать и отец, сёстры, гражданская жена и бывшая супруга. А также две предыдущие дамы сердца, отношения с которыми он не оформлял. Кроме того, отчим гражданской жены Захарченко лишился двух нежилых помещений в Подмосковье и ещё 40 млн рублей. Денег лишилась даже подружка гражданской жены – из её банковской ячейки следователи изъяли почти 1,5 млн долларов.

Список «друзей Захарченко», к слову, далеко не полный. Всего в пользу бюджета Российской Федерации у свиты полковника было изъято 13 квартир, 2 участка, 14 машиномест в престижных районах столицы, драгоценности, золото, ценные бумаги и 4 автомобиля. Как считают адвокаты «щедрого» коррупционера, решение КС означает одно: теперь можно конфисковать имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения.

Сам Захарченко считает, что все обвинения надуманы, а что касается 9 миллиардов, так эти деньги не имеют к нему никакого отношения: по словам Захарченко в интервью «МБХ-Медиа», обвинение не смогло найти его днк-следов ни на деньгах, ни в тех самых квартирах, даже записей с камер слежения, что он вообще там был, следователи так и не нашли. А ещё он привёл такой пример:

Завтра в отношении любого госслужащего возбуждается дело о взятке, вас неожиданно вызывают в гражданский суд, показывают справку 2-НДФЛ и сообщают о том, что в ней не хватает денег на покупку автомобиля, собственником которого вы являетесь, но «следствие установило», что вы общались пять лет назад с обвиняемым, а значит, фактическим владельцем вашего авто является именно он, так как его взяток как раз хватает, чтобы купить не одну такую машину.

Суды де-факто уже распространяют действие закона о контроле за расходами чиновников на круг лиц, не ограниченный членами их семьи. Так, знакомые ещё одного полковника-миллиардера, Кирилла Черкалина, лишились денег: суд взыскал в пользу государства почти 6 млрд руб с весьма широкого круга лиц, включая мать сожительницы полковника.

Скажете, что может быть проще: просто не общаться с такими людьми, не выходить за них замуж, не сожительствовать. Но, как уверяют адвокаты Захарченко, опасаться изъятия средств стоит всем: нормы конфискации эффективно работают лишь в том случае, если суд независим. А в наших реалиях при необходимости под каток может угодить совершенно любой человек. Даже не знакомый с коррупционером лично.

С одной стороны, в законе действительно нет нормы, обязывающей чиновника указывать в декларации о доходах своих родственников, друзей и соседей по лестничной клетке – на тот случай, если его вдруг арестуют, а к соседу придут следователи. С другой, миллиарды просто так сами собой в квартирах не заводятся. И потом, учитывая и без того катастрофическую ситуацию с коррупцией в России, презумпцию невиновности на чиновников и должностных лиц распространять нельзя – слишком высока ответственность, а уж соблазны – и того выше. Почему, как вы думаете, Россия до сих пор не приняла самую важную поправку из международной Конвенции ООН о противодействии коррупции - которая как раз и защищает простых людей презумпцией невиновности?

Пока что подобные дела задевают лишь тех, кто действительно, скорее всего, знал о происхождении несметных богатств и сознательно помогал их прятать. Но в будущем всё может измениться. Бюджет пополнять как-то надо? Надо. Доить бизнес становится всё труднее, а скоро это будет совершенно невозможно – по причине отсутствия бизнеса в стране как такового. Бедняков, излюбленную социальную группу для «дойки», обирать вечно тоже не выйдет. Остаётся найти способ, как ещё можно заглянуть в карманы граждан, да ещё и под благородным предлогом борьбы с коррупцией – чтобы народ не шибко возмущался и не наводил панику.

Есть и ещё один момент: во всём мире борьба с коррупцией – это не столько «белые» доходы, сколько «белые» расходы. Следить за тем, сколько тратит человек, куда эффективнее, чем смотреть на единственные имеющие законную силу бумажки – справки НДФЛ-2. Пока законодательных инструментов по контролю над расходами нет, но механизм, как уверяют, уже готов – и его обязательно включат, когда все, кто нужно, наедятся до отвала.