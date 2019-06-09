Друг познаётся в оффлайн
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Друг познаётся в оффлайн

«Международный день друзей» — самый подходящий повод наконец-то встретиться

Сегодня никто уже не вспомнит, кем, когда и по какому поводу был придуман этот удивительный праздник — Международный день друзей, но так ли эта точность важна, ведь и сама природа этого социального явления по сей день изучена не до конца…

Почему тот или иной человек, не будучи родственником, вдруг прочно занимает место в нашей жизни и почему, напротив, отношения с близкими по крови бывают далеки от взаимной симпатии? Какая «биохимия» управляет нами при выборе друзей, и чем дружба отличается от любви?

От Аристотеля до «тёти Любы»

Как минимум четыре дисциплины искали и ищут ответы на эти вопросы —  социология, социальная психология, антропология и философия.

Причём именно философы здесь накопили за всю историю науки, пожалуй, богатейший набор теорий — начиная с «Никомаховой этики» Аристотеля, трудов  Демокрита и Эпикура, продолжая размышлениями Адама Смита и Шарля Фурье и заканчивая уже современными работами Флюэллинга и Морено

Надо ли говорить, что своё особое почётное место тема дружбы заняла в советской идеологии, что и не удивительно: сам переход от «буржуазной» капиталистической модели общества к социалистической подразумевал, что прежде «угнетённые классы» должны сообща, солидарно бороться за своё «светлое будущее», а значит без внутренних споров и расхождений.

Тема дружбы стала важным «столпом» советской культуры: о ней снимали фильмы, про неё писали книги, она заняла важное место в произведениях о войне («Три танкиста», «Серёжка с Малой Бронной» и так далее). Наконец, «дружба» стала просто одним из главных советских брендов: этим словом именовали плавленые сырки и пионерлагеря, строительный инструмент и любительские футбольные команды…

Дружба в реальной жизни, впрочем, оказалась не всесильна и, как мы знаем, коммунизм построить не помогла. А с отказом от идеалов социализма в лихолетье 90-х этот социальный феномен кардинально изменил тональность: «солидарность и взаимовыручка» оказались в ходу у криминальных группировок, которые, что не является секретом, собственно и формировались именно на классической для банд во всём мире родственно-дружеской основе, а вот в «миру» активно рушились приобретённые при «советах» связи.

Ну, правда, какими друзьями могли в принципе быть нищий профессор вуза и поднявшийся на шмотках торговец, хотя ещё лет пять тому назад они ездили друг к другу на шашлыки и потом вместе ходили на Лубянку свергать с постамента «железного Феликса»

В новые времена дружба стала очень узким, приватным, локальным явлением и осознать этот процесс на самом деле может каждый из читающих этот текст, если он всю жизнь (или большую её часть) живёт в одном доме. Давно ли вы просили одолжить соли у соседки тёти Любы с 12-го этажа или дрель на выходные у дяди Лёши с первого?

Оцифрованный друг

Своеобразный гимн той оставленной в советском прошлом дружбе соседей в начале 90-х исполнила певица Анжелика Варум. О типичном советском многоквартирнике…

…Где без спроса ходят в гости,
Где нет зависти и злости, милый дом,
Где рождение справляют
И навеки провожают всем двором.

Всем двором, заставленным машинами, сегодня уже никого не проводишь и не встретишь. Дружба вообще перекочевала со дворов и лестничных площадок в гаджеты, где всегда можно найти себе лучшего друга и даже ни разу с ним не увидеться вживую. С такими друзьями можно «до хрипоты» спорить, а можно ржать над их приколами будучи дома, одному, в абсолютной тишине — «эмодзи» вам в помощь.

О такой виртуальной дружбе впору писать новые тракататы — это ведь действительно интересное наблюдение: оказывается, для рождения симпатии к определённому человеку и ощущения родственности ваших интересов достаточно обойтись без самого главного — самого человека из плоти и крови. Достаточно дружить с «ником» и набором букв и смайликов, сложенных в слова

При этом виртуальный друг может ровно так же тебя выручить в трудную минуту: одолжить денег, дать совет, утешить в скорбный час. И всё же познаётся такой друг всё равно в реальном пространстве. Знакомая ведь ситуация, когда в мессенджере общаешься с остроумным персонажем, балагуром и тонким троллем, а при случившейся «девиртуализации» только диву даёшься — кто перед тобой сидит и, вымучивая тему разговора, растерянно ковыряет вилкой картошку-фри.

Наверное, сегодняшний Международный день дружбы — отличный повод старым друзьям выйти из цифрового кода в реальность. Самое время вытащить из гаджетов на свет Божий тех, с кем «на контакте» ежедневно, но в глаза не видел уже несколько лет. В конце концов, сверять отношения так же полезно и важно, как и часы.

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