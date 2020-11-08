Доставка грузов по Транссибирской магистрали вышла из-под контроля

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В Новосибирской области, на участке Транссибирской магистрали сошел с рельсов грузовой поезд. На земле оказался 31 вагон.

Инцидент произошел в воскресение на станции Татарская в районе 12 дня по Москве. О пострадавших в результате аварии не сообщается.

Как передает сайт железнодорожной компании, ожидаются «задержки пассажирских поездов». К ликвидации последствий привлечено более 60 человек и 16 единиц техники.