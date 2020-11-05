Дорогое зрелище: Росгосцирк попросил у правительства 1 млрд рублей

Фото: flickr.com

Кабмин России и Росгосцирк ведут переговоры об оказании материальной помощи циркам, которые до сих пор не могут возобновить работу из-за ограничительных мер на фоне пандемии COVID-19.

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный сообщил, что лично обсуждал этот вопрос с первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым. Отмечается, что Минфин одобрил выделение денег. «Компания „Росгосцирк“, которой принадлежат основные 40 стационаров по нашей стране, запросила финансовую поддержку в размере одного миллиарда», — сказал Запашный.

В настоящее время по всей стране работают только три цирка - Цирк Никулина, Большой Московский цирк и Казанский государственный цирк. Несколько тысяч штатных сотрудников остались без работы, сообщает РИА «ФАН».

Напомним, осенью 2018 года Эдгард Запашный попал в ДТП. В его машину стоимостью 5,5 млн рублей врезался таксист.