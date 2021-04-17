Дорога домой. Создан оперштаб для организации вывоза россиян из Турции

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Ситуация с вывозом россиян из Турции находится на контроле Росавиации. В ведомстве создан оперштаб оперштаб для организации вывоза туристов из страны.

«Оперативный штаб Росавиации будет регулярно информировать Минтранс России о количестве выполненных рейсов из Турции в Россию, количестве перевезенных граждан, а также количестве граждан России, имеющих оформленные билеты на рейсы и ожидающих возвращения на Родину», - указано на сайте Министерства транспорта РФ.

В настоящий момент авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров и у каждой из них сформированы графики вывозных рейсов. При необходимости перевозчики также готовы увеличить количество рейсов.

Ситуация находится на контроле ведомства, графики рейсов будут корректировать с учетом ситуации, пишет РЕН-ТВ.