Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Дорога домой. Создан оперштаб для организации вывоза россиян из Турции

Сергей Михневич
17 апреля, 2021 17:01
1 мин
Сергей Михневич
17 апреля, 2021 17:01
1 мин
UAC/Globallookpress.com
Дорога домой. Создан оперштаб для организации вывоза россиян из Турции

Ситуация с вывозом россиян из Турции находится на контроле Росавиации. В ведомстве создан оперштаб оперштаб для организации вывоза туристов из страны.

«Оперативный штаб Росавиации будет регулярно информировать Минтранс России о количестве выполненных рейсов из Турции в Россию, количестве перевезенных граждан, а также количестве граждан России, имеющих оформленные билеты на рейсы и ожидающих возвращения на Родину», - указано на сайте Министерства транспорта РФ.

В настоящий момент авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров и у каждой из них сформированы графики вывозных рейсов. При необходимости перевозчики также готовы увеличить количество рейсов.

Ситуация находится на контроле ведомства, графики рейсов будут корректировать с учетом ситуации, пишет РЕН-ТВ.

Поделиться
ТЕГИ
Турция
Отдых
Пандемия
Туристы
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!