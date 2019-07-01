Дорога в долговое рабство: Как россиян душат кредитами
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Дорога в долговое рабство: Как россиян душат кредитами

Кому выгодно подсаживать рядовых граждан РФ на кредитную иглу

Не копи – купи!

Копить на новый телефон (автомобиль, ноутбук, поездку на Мальдивы – нужное подчеркнуть) уже не модно. Модно взять в банке кредит и купить желанную вещь прямо сейчас, а уж потом расплачиваться. Мода эта в последнее время приобретает такие сказочные обороты, что ее впору сравнивать с повальной эпидемией. Согласно данным, опубликованным Центробанком, объем выдачи потребительских кредитов увеличился на 25,2% в год, оставив позади даже ипотеку (около 24%).

То есть люди с каждым днем берут все больше кредитов на свои насущные нужды. Чаще всего берут, понятно, в Сбербанке: не случайно рост объема выдаваемых физлицам кредитов здесь абсолютно тот же, что и по стране в целом

Разумеется, это не значит, что в других банках не предоставляют клиентам возможность «взять чужие и на время, а отдавать свои и навсегда»; это, скорее, значит, что в зеленоглазом детище Центробанка подобные услуги в какой-то момент начали рекламировать особенно навязчиво и агрессивно. Мол, подумайте только, как это удобно: вам понадобились деньги – и вот они, пожалуйста, тратьте на здоровье, да еще и зарабатывайте «Спасибо от Сбербанка» – сплошная выгода. А долг выплатите как-нибудь в другой раз.

Мало того: опубликовав статистику по потребительским кредитам, Сбербанк в то же время милостиво разрешил клиентам переводить деньги с кредиток на дебетовые карты – то есть фактически предложил гражданам еще один способ подкормить до боли родной банк

Деньги же переводятся не просто так, а с процентами: 3%, но при этом не менее 390 рублей. Мелочь, как говорится, а приятно.

Глас вопиющего

То, что граждане нашей страны постепенно оказались в долгах как в шелках, может в один прекрасный момент ударить не только по личному благосостоянию держателей кредиток, но и по экономической стабильности в государстве. Как напомнил на Петербургском международном экономическом форуме министр экономического развития Максим Орешкин, выдача потребительских кредитов у нас в стране практически ничем не ограничена.

Если рост кредитования сохранит нынешние рекордные темпы, это неизбежно закончится экономическим спадом: как только людям нечем будет отдавать кредиты (а такое вполне возможно, ведь уровень благосостояния граждан, в отличие от уровня всеобщей закредитованности, у нас не растет), банки окажутся в незавидном положении – они начнут терять и клиентов, и деньги

Дело в том, что потребительские кредиты у нас – это средства, ничем не обеспеченные. Ипотеку выдают под залог квартир; не выплатив автокредит, незадачливый клиент банка вынужден расстаться с автомобилем. А лавина необеспеченного кредитования может оказаться для отечественной экономической системы гибельной.

Замкнутый круг

Впрочем, с точки зрения главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, ничего такого страшного не происходит. Как она ответила Орешкину на ПМЭФ, у людей всего-навсего снизился уровень жизни, и от этой бедности и неустроенности они и берут кредиты, только и всего. То есть фактически первая дама Центробанка позволила себе этакий изящный пинок по экономическому блоку правительства: мол, вы, господин Орешкин, как и товарищи ваши, работаете впустую, и люди в итоге живут на грани нищеты – а мы хорошие, мы им кредиты даем, чтобы они потребляли в свое удовольствие на прежнем уровне.

Разумеется, Эльвира Набиуллина не может не понимать: повальное кредитование само по себе способствует дальнейшему снижению уровня жизни. Признает это и президент России Владимир Путин: во время прямой линии он напрямую связал падение доходов россиян с ростом потребительских кредитов («граждане берут кредиты, платят, уходят в минус») и призвал Центробанк «не надувать в экономике эти пузыри»

То есть фактически поддержал Орешкина, которого в начале этого года не пинал только ленивый. «Разделяй и властвуй» – Владимир Владимирович верен себе, но в данном случае правда на его стороне.

Однако в Центробанке, похоже, ни к Орешкину, ни к Путину прислушиваться не намерены, и спайку с Минфином разделять не намерены. По утверждению Набиуллиной, никаких пузырей в российской экономике не ожидается: да, потребительское кредитование растет, и в ЦБ даже пытаются его приостановить, повышая надбавки к коэффициентам риска в зависимости от размера кредита

Гибель в кредит

Согласно прогнозам Центробанка, в текущем году рост объема потребительских кредитов возрастет на 15-20%. В 2020 году рост планируется более скромный – «всего лишь» на 11-16%. В 2021 году объем кредитования по предварительным оценкам опять же продолжит расти – на 10-15%. Умножая сложные проценты, мы понимаем, что, встречая новый 2022 год, россияне окажутся перед необходимостью выплачивать по кредитам на 60% больше, чем в конце 2018 года.

Прогнозы на рост отечественной экономики при этом – 5-6% при лучшем раскладе. Выходит, что при помощи кредитной системы предполагается развить по максимуму и без того интенсивную дойку изрядно отощавших россиян

Что ж, по всей видимости, в скором времени нам придется столкнуться не только с экономическими, но и с политическими последствиями этой дойки – а также увидеть, кто от нее окажется в выигрыше. Парламентские выборы 2021 года при таком раскладе пройдут как стейк прожарки Raw – с кровью.

Так что нам надо останавливать это безумие через приравнивание рекламы кредитов к рекламе алкоголя с соответствующими возрастными и временными ограничениями. Надо ограничивать объемы выплат 40, максимум 50 процентами от дохода домохозяйства. Нужна социальная антиреклама жизни в долг. Но кто будет всё это делать? Набиуллина? Силуанов? Без воли президента, выраженной не в словах, а в делах, ничего не получится. А Путин почему-то не торопится…

Теги:
Места: Россия
Организации: Банк России
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