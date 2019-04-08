Под Донецком продолжают умирать безвинные граждане

С 29 марта по 4 апреля 2019 года уровень обстрелов не прекратился, несмотря на то, что прошедшая неделя - накануне первого тура президентских выборов на Украине.

За сутки до выборов ВФУ и национальные батальоны обстреляли ДНР 18 раз и ЛНР 4 раза, а в день голосования ДНР 10 раз и ЛНР 2 раза.

Те, кто говорил, что будет тишина и Порошенко будет рад видеть на избирательных участках жителей Донбасса – сильно ошибались!

Для справки: В день выборов на территорию подконтрольную ВФУ выехало 5670 жителей Донбасса, сколько из них проголосовало – вопрос.

Действующий президент Украины, стремительно теряя поддержку электората, о чем свидетельствует результат первого тура голосования, активизировал свои действия по повышению своего рейтинга.

В этих целях, штабом ООС участились информационные вбросы о якобы имеющихся успехах ВФУ по занятию стратегически важных объектов в серых зонах. Причем, так называемое, занятие объектов осуществляется в плановом порядке, один раз в неделю и с севера на юг. Вначале был фейк о заходе ВФУ в Горловку, затем на окраины Донецка, и можно спрогнозировать новые «успехи» украинских карателей на южном фронте.

Всего за прошедшую неделю ВФУ обстреляли ДНР 78 раз. Обстрел производился по районам двадцати трех населенных пунктов Республики с применением миномётов калибром 82 и 120 мм, ПТРК, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

С 29 марта по 4 апреля 2019 года на территории ДНР погибло пять и ранено семь военнослужащих и трое мирных жителей.

За прошедшую неделю потери противника в ОТГ «Восток» ВФУ составили 19 погибших и 25 раненых. Из них 12 погибло и 19 ранено в результате уничтожения нами огневых точек, открывавших огонь по населенным пунктам Республики

Всего за прошедшую неделю ВФУ обстреляли ЛНР 42 раза. При обстрелах противник применял запрещенную Минскими соглашениями 122 артиллерию, 82 и 120 мм минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометов различных видов, вооружение БМП, крупнокалиберное стрелковое оружие.

Всего по территории Республики было выпущено более 900 боеприпасов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов: Лозовое, Калиновка, Логвиново, Веселогоровка, Калиново, Калиново-Борщеватое, Золотое-5, Кировск, Голубовское, Желобок, Фрунзе, Сокольники, Смелое и памятник Князю Игорю.

С 29 марта по 4 апреля 2019 года на территории ЛНР не было погибших

За неделю потери противника в ОТГ «Север» ВФУ составили 7 погибших и 9 раненых.