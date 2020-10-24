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Общество
Дональд Трамп переиграл Сашу Барона Коэна и гордится этим
24 октября, 2020 10:26
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Flickr
Президент США Дональд Трамп поделился своим мнением об известном британском комике Саше Бароне Коэне. Американский лидер не смеется над шутками Коэна.
«Несколько лет назад он пытался меня одурачить… И я всегда был единственным, кто говорил: "Ни за что. Этот парень шарлатан"», - поделился президент.
«Я не считаю его смешным... По-моему, он странная личность», - подытожил Трамп. Об этом сообщило РИА «Новости».
В пятницу, 23 октября, в Соединенных Штатах вышло продолжение комедии «Борат» под названием «Борат: последующий фильм».
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