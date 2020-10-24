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Дональд Трамп переиграл Сашу Барона Коэна и гордится этим

Кирилл Савушкин
24 октября, 2020 10:26
1 мин
Photo
Flickr

Президент США Дональд Трамп поделился своим мнением об известном британском комике Саше Бароне Коэне. Американский лидер не смеется над шутками Коэна.

«Несколько лет назад он пытался меня одурачить… И я всегда был единственным, кто говорил: "Ни за что. Этот парень шарлатан"», - поделился президент.

«Я не считаю его смешным... По-моему, он странная личность», - подытожил Трамп. Об этом сообщило РИА «Новости».

В пятницу, 23 октября, в Соединенных Штатах вышло продолжение комедии «Борат» под названием «Борат: последующий фильм».

темы
США
Дональд Трамп
Саша Барон Коэн
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