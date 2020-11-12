Дом-памятник за один рубль выставили на продажу в Великом Устюге

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В Великом Устюге продается дом-памятник.

Здание, выставленное на продажу за 1 рубль, является объектом культурного наследия регионального значения. При этом будущему владельцу предстоит взять на себя все расходы по реставрации дома - работы по предварительным данным обойдутся в 14 миллионов рублей.

Внутри здания XIX века находилась детская районная поликлиника. Главная декоративная деталь здания - фонарь на углу дома в стиле модерн.

После окончания реставрационных работ собственник разрешено дом-памятник как гостиничный комплекс, клинику или жилой дом, сообщает «35медиа».