Дом-музей Фёдора Конюхова
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Фото: Сергей Рыжик / «Русская Планета»

Фото: Сергей Рыжик / «Русская Планета»

«Русская Планета» побывала в музее знаменитого путешественника. Фоторепортаж

В самом центре Москвы, в уютных двориках в районе Павелецкой, притаился один из самых необычных музеев города -  дом-музей известного русского путешественника Фёдора Конюхова.

На небольшом участке земли расположились мастерская Конюхова, музей якорей и маленькая часовенка.

На стенах - памятные таблички с именами прославленных путешественников, исследователей и первооткрывателей.

Кроме табличек, есть ещё бюсты. За  бюстом Фёдора Ушакова - часть обшивки с крейсера Варяг. А с левой стороны - список всех погибших в бою с японцами. Особая гордость музея - якорь со знаменитого крейсера.

В музее хранятся также памятные подарки, сделанные Фёдору Конюхову с указанием, кто подарил.

Часть экспозиции посвящена памяти погибших покорителей космоса. Есть и памятная табличка, посвящённая новомученику Евгению Родионову. Он погиб в Чечне, отказавшись снять нательный крест, с стал символом мужества, чести и верности.

Колокол у часовни в честь Святителя Христова Николая Чудотворца, в память о погибших моряках и путешественниках. Внутри находятся мощи самого Николая Чудотворца, Петра и Февронии и других святых. К слову, во всех путешествиях Конюхов всегда берёт с собой мощи святых заступников.

Музей открыт для всех желающих с 10.00 до 18.00. Полюбоваться экспозицией под открытым небом можно свободно, но если вы хотите зайти внутрь - нужно заранее позвонить по телефону (495) 957-75-01 или написать на почту konyukhovf@gmail.com, вас встретят и всё покажут.

Вход бесплатный, пожертвования приветствуются.

Теги:
События: общество, музей
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