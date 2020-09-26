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Дом в Новосибирской области наводит страх на своих жителей

Кирилл Савушкин
26 сентября, 2020 14:35
1 мин
Photo
Flickr

Жители Барабинского района Новосибирской области оказались в сложной ситуации из-за недосмотра властей. Две семьи, проживавшие в признанном аварийным жилье, получили квартиры, находящиеся в гораздо более худшем состоянии.

Построенный по областной программе переселения двухквартирный дом, был сдан в 2016 году. Независимая экспертиза признала его не только непригодным для жилья, но и представляющим опасность для находящихся в нем.

«Дом насквозь промерзает зимой. На стенах образуется толстый слой льда. Если целый день топить печь, то температура в доме к вечеру может составить максимум 15 градусов. Окна продуваются - не приспособлены для зимы. При всём этом дом висит на уголке фундамента, завален в сторону дороги. Перекрытия сделаны некачественно», - приводит «Сибирь.Реалии» слова заселившегося в дом Сергея Свиридова.

На данный момент, семьи переселенцев вынуждены жить у родственников. По непонятным причинам местные власти приняли дом у застройщика, на которого теперь, по собственному утверждению, намерены подать в суд.

темы
халатность
Новосибирская область
новостройка
аварийное жилье
1 мин