Дом, который построил «Бендер»

Для владельцев нелегальных жилых построек есть хорошие новости. Возможно, в скором времени правительство согласится легализовать их «самострои», но при достаточно жёстких оговорках. Главное условие — безопасность такой постройки для проживающих в ней людей.

Ранее с предложением о «строительной амнистии» к правительству вышел Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП), а поводом к этому послужило недавно принятое в Краснодарском крае резонансное решение суда о сносе нескольких многоквартирных домов, построенных на землях сельхозназначения, где по нормативам допускается строительство лишь частного жилья высотой не более 20 метров и без деления на жилые секции (квартиры).

Проще узаконить

Тем не менее, жилые дома были построены и даже каким-то образом смогли подключиться к коммуникациям. Разумеется, покупателей квартир в этих домах никто не стал предупреждать о «нюансах» и теперь, как отметил на заседании правления общественной организации «Опора России» общественный омбудсмен по строительной отрасли Дмитрий Котровский, ситуация грозит обернуться массовыми протестами добросовестных приобретателей такого жилья.

От имени руководителя ВЦНСП Александра Моора ранее уже было направлено обращение на имя вице-премьера правительства по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко. Суть обращения: нужно провести по каждому такому спорному объекту строительно-техническую экспертизу.

«Если она покажет, что во время строительства были соблюдены все необходимые нормы и правила, и эксплуатация здания фактически является безопасной для жизни и здоровья людей, дом необходимо узаконить, а не сносить», - говорилось в обращении.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев c этой идеей согласился.

«Позиция министерства такова: если мы делаем инструментальное обследование и его результаты говорят нам о том, что людям там жить безопасно, то, конечно, нужно найти варианты, как это узаконить», — приводит слова чиновника ТАСС. Однако министр подчеркнул, что на один лишь федеральный центр рассчитывать не стоит: проблемы незаконно возведённых многоквартирных жилых домов должны решаться прежде всего на региональном уровне. «Нам надо найти пути и максимально узаконить то, что уже есть», — подчеркнул министр.

Как пояснили в ведомстве «Русской Планете», предполагаемые меры по легализации безопасных нелегальных строений противоречат ни букве ни духу закона о самостроях, подписанного президентом России Владимиром Путиным в августе 2018 года.

Горе у Чёрного моря

Статистика показывает, что именно Краснодарский край на сегодняшний день среди всех регионов лидирует по числу незаконно возведенных жилых домов. Картотека гражданских дел также показывает, что покупатели таких «серых» квадратных метров достаточно активно судятся за право ими владеть и даже получают заветные свидетельства о собственности.

Везёт, конечно, не всем: в 2018 году решениями судов были снесены 372 многоквартирных самостроя, причём каждый второй дом-нелегал был возведён в Сочи

Впрочем, в городской мэрии журналистов поспешили успокоить — не будут сноситься дома уже заселённые и без нареканий по части сейсмической и пожарной безопасности.

Правда тут-то и возникает то самое «уравнение с двумя неизвестными». Должная комплексная проверка параметров безопасности новостройки — вряд ли первоочередная задача для тех, кто желает лишь как можно быстрее продать золотые квадраты у кромки Черного моря. Получается, покупателю такого жилья, если допустить, что он вообще в курсе, что приобретает самострой, требуется самому заказывать такую экспертизу?

«Иногда случается так, что статус «самострой» получают как добротно выполненные строения, введенные в эксплуатацию с нарушениями, так и здания, некогда бывшие временными объектами, — пояснил «Русской Планете» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. - Первые часто соответствуют всем или почти всем требованиям законодательства РФ с точки зрения безопасности, последние же, часто несут угрозу для жизни и здоровья проживающих в них людей, а также портят внешний вид и нарушают целостность городской застройки. Легализация самовольно построенного жилья, при условии его безопасности, позволит уделять больше внимания реально проблемным, опасным участкам».

Эксперт предупреждает: всем собственникам нелегально построенного жилья следует готовиться к одному из двух событий — либо к долгой и непростой борьбе в судах за своё право владеть спорными квадратными метрами, либо к переезду и опять же борьбе за возврат вложенных в жильё денег.

Так или иначе оба эти варианта куда лучше пожара или обрушения.