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Долгое время возглавлявший московскую полицию генерал решил уехать из России

Лилия Караева
8 мая, 2021 12:00
1 мин
Лилия Караева
8 мая, 2021 12:00
1 мин
МВД
Global Look Press

Стало известно о планах экс-начальника ГУ МВД России по Москве Владимира Пронина эмигрировать на Кипр. Об этом генерал в отставке заявил в кипрском суде, который рассматривает иск об определении места жительства внучки.

Подробности рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, сын Пронина Александр отобрал девочку у матери через московские суды и увез на Кипр. После смерти сына экс-полицейский не хочет отдавать внучку матери и возвращать в Россию, пишет Накануне.ru.

Пронин возглавлял московскую полицию с 2001 до 2009 годы. Он был уволен после того, как начальник ОВД «Царицыно» Денис Евсюков расстрелял людей в супермаркете.

После отставки Пронина милицию начали реформировать в полицию. Была введена обязательная переаттестация.

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ТЕГИ
МВД
Эмиграция
Владимир Пронин
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