Долевое строительство и долги по ЖКХ

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации прошло заседание коллегии, на котором выступили заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, председатель наблюдательного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Сергей Степашин, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская и другие.

Виталий Мутко отметил, что Минстрой становится штабом строительной отрасли РФ и, по факту, станет главным институтом отрасли. Он добавил, что ведомство возьмет курс на централизацию и выполнение задач и указов президента России Владимира Путина.

Владимир Якушев заявил, что в России, в рамках федерального проекта «Цифровое строительство», к 2024 году появится Единая цифровая платформа, объединяющая все информационные системы в строительной отрасли, что, по его словам, станет настоящим прорывом.

Он добавил, что на данный момент в России стало на 239 проблемных объектов меньше, однако появилось еще 303. Также он заявил, что в будущем долевое строительство в России исчезнет, но при этом он допускает, в краткосрочной перспективе, рост цен на недвижимость.

Сергей Степашин в этой связи отметил, что, возможно, стоит через год вернуться к выработке методов более эффективного долевого строительства, а пока – необходимо посмотреть на динамику ценообразования и ввода жилья.

Все отметили важность перехода России на ресурсный метод ценообразования вместе индексного.

Сергей Степашин обратил внимание, что в России необходимо привести в порядок нормативную базу строительной отрасли.

Галина Хованская затронула острую тему внедрения кассовых аппаратов и взыскания долгов. По ее словам, ТСЖ и ЖКХ не состоянии внедрить кассовый учет и решить проблему взыскания долгов граждан. Также она заявила, что закон о реновации, который был опробирован в Москве, имеет смысл распространить и на регионы.

Сергей Степашин добавил, что в фонде капитального ремонта жилого фонда находятся более 208 млрд рублей неиспользованных средств на капитальный ремонт жилых домов, что, по его мнению, ставит под сомнение эффективность использования денег.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства, несмотря на свою молодость и непродолжительную работу нового руководства, уже находится на втором месте по эффективности работы среди всех министерств Российской Федерации.