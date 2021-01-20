Документы на одобрение российской вакцины передали в ВОЗ

Общество

В Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) передали заявку на регистрацию вакцины от коронавируса, которая была разработана в России. Это следует из документа ВОЗ, который попал в распоряжение агентства Reuters. Речь идёт о вакцине «Спутник V» из научного центра им. Гамалеи.

Агентство отмечает, что время, которое потребуется на регистрацию препарата неизвестно.

Также в документе организации сообщается, в ближайшее время ВОЗ выдаст одобрение ещё нескольким препаратам, передаёт «ТАСС».