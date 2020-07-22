Доктор Мясников рассказал о способах избавиться от боли в спине

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способы избавиться от боли в спине.

Мясников рассказал, что чаще всего болезненные ощущения в спине возникают от резкого или неловкого движения. В результате межпозвоночный диск начинает давить на нерв. Также причиной боли может быть грыжа или спазм.

По словам специалиста, все же в большинстве случаев боли в спине вызваны усталостью, неудобством или общим расстройством организма. При этом, считает Мясников, не стоит прибегать к хирургическому вмешательству. В 99 процентах случаев это не поможет.

Чтобы избавиться от боли в спине, нужно избавиться от лишнего веса, спать на жесткой поверхности и заняться гимнастикой, пишет «РИА Новости».

Ранее мясников заявил, что Михаил Ефремов не заслуживает сочувствия и сострадания, потому что совершил абсолютно безответственный поступок, сев за руль автомобиля находясь в алкогольном и наркотическом опьянении.