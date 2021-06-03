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Доктор Мясников призвал привлечь к ответственности врачей за отказ россиян прививаться от COVID-19
3 июня, 2021 11:29
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Youtube / Россия 1
Советский и российский доктор, телеведущий Александр Мясников раскритиковал врачей. По его мнению, именно они являются виновниками низких темпов вакцинации от коронавируса в стране.
Мясников убежден, что российские врачи отговаривают граждан от получения соответствующего препарата, поэтому именно они и должны нести ответственность.
По его мнению, большая часть населения попросту считает, что прививки не защищают от заболеваний, а наоборот, провоцируют их появление. Кто-то боится побочных эффектов, а кто-то просто безосновательно твердит о низкой эффективности лекарственных средств.
«Вражеская агитация антипрививочников и пятая колонна врачей препятствуют ускорению темпов вакцинации», — цитирует Мясникова агентство РИА Новости.
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