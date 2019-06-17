Докажи, что не террорист!

Банки начали требовать от россиян подтверждать «чистоту» размещаемых на вкладах денег
Российские банки начали требовать от своих клиентов объяснять происхождение денег положенных на депозит. Отказать нельзя, если, конечно, хочешь сохранить доступ к счёту. Как пишут «Известия» первыми жертвами новации стали клиенты «Сбербанка» и «Московского кредитного банка».
При этом сотрудники кредитных учреждений лишь сочувственно разводят руками — не их это прихоть, а требование закона 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Да, закон этот принят не вчера, более того, банки уже вовсю блокируют «подозрительные» денежные переводы, также требуя объяснений от их получателей.
Участники рынка кивают на Центробанк, который в последнее время стал к ним особенно придирчивым по части добросовестного исполнения «антиотмывочного» закона
А проблемы добропорядочных клиентов, попавшихся «под горячую руку», остаются лишь их проблемами.
Дура лекс
Тем не менее, упрекнуть кредитные учреждения в «самодурстве» действительно не получится, ведь, согласно пункту 14 статьи 7 вышеназванного закона, «клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах».
Из чего следует, что банк действительно вправе поинтересоваться у своего клиента такой информацией, если сочтёт любую операцию подозрительной
При этом критерии «подозрительности» приведены Центробанком в Положении № 375-П, находящемся в открытом доступе. Среди прочих находим пункты, прямо касающиеся вкладчиков. Так, подозрительным банкам предписано считать «зачисление (регулярное зачисление) на депозит (депозиты) клиента — физического лица со счета (счетов), открытого (открытых) этому физическому лицу в другой (других) кредитной организации (кредитных организациях), крупных сумм денежных средств с последующим снятием этих средств в наличной форме».
Очевидно, что тут законодатель явно дал маху, ведь по такому критерию можно заблокировать вообще любой счёт. К примеру, добропорядочный гражданин может регулярно переводить самому себе зарплату с «неудобного» банка в «удобный» — благо сегодня это можно делать без комиссии. И тут возникает ситуация из анекдота: не бывает абсолютно здоровых пациентов — бывают недообследованные.
На практике, велика вероятность объясняться перед банком в случае зачисления на вклад крупных сумм — свыше 600 тысяч рублей за операцию. «Разбогатевшему» адресату нужно будет заранее позаботиться о документах, объясняющих легальность поступивших на счёт денег — например, договор купли-продажи или оказания услуг
Впрочем, закон не ограничивает кредитные конторы запрашивать любые документы, способные убедить их в чистоте помыслов клиента. У последнего всегда есть возможность обратиться в суд, если такие требования банка покажутся ему явно чрезмерными.
Как бы чего не вышло?
«Банковский сектор в последнее время находится под достаточно жестким прессингом со стороны ЦБ именно в части антиотмывочного законодательства, — рассказал в интервью радио Sputnik старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. — Помимо малых банков, повышенное внимание со стороны регуляторов испытывают крупнейшие банки, в том числе «Сбербанк».
При этом эксперт предположил, что массовой «паранойи» банков в отношении клиентов с небольшими депозитами ожидать не стоит, ведь такой мониторинг требует огромного документооборота и увеличение штата сотрудников.
В свою очередь, заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин в беседе с «Русской Планетой» указал на то, что часто неоправданная блокировка банковских счетов является следствием незрелости критериев оценки рисков и способом «перестраховки» перед Центробанком.
«Придется привыкать к такой практике, так как она вписывается в государственный тренд борьбы с отмыванием денег и пресечением противоправной экономической деятельности, — отметил Люшин. — Но добросовестным гражданам опасаться блокировок своих счетов и срочно выводить деньги из банков явно не стоит: всё же в основном фокусе проверок остаются движения сумм свыше 600 тысяч рублей».
С ним согласился и генеральный директор финансовой группы «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. По мнению эксперта, банки не очень-то и умеют грамотно применять 115-й Федеральный закон к физическим лицам.
«Но, по ряду признаков, власти уже готовят меры по предотвращению заведомо неоправданных блокировок счетов, — заключил он, — слишком уж громко стала звучать эта проблема».
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