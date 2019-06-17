Докажи, что не террорист!

Российские банки начали требовать от своих клиентов объяснять происхождение денег положенных на депозит. Отказать нельзя, если, конечно, хочешь сохранить доступ к счёту. Как пишут «Известия» первыми жертвами новации стали клиенты «Сбербанка» и «Московского кредитного банка».

При этом сотрудники кредитных учреждений лишь сочувственно разводят руками — не их это прихоть, а требование закона 115-ФЗ «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Да, закон этот принят не вчера, более того, банки уже вовсю блокируют «подозрительные» денежные переводы, также требуя объяснений от их получателей.

Участники рынка кивают на Центробанк, который в последнее время стал к ним особенно придирчивым по части добросовестного исполнения «антиотмывочного» закона

А проблемы добропорядочных клиентов, попавшихся «под горячую руку», остаются лишь их проблемами.

Дура лекс

Тем не менее, упрекнуть кредитные учреждения в «самодурстве» действительно не получится, ведь, согласно пункту 14 статьи 7 вышеназванного закона, «клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах».

Из чего следует, что банк действительно вправе поинтересоваться у своего клиента такой информацией, если сочтёт любую операцию подозрительной

При этом критерии «подозрительности» приведены Центробанком в Положении № 375-П, находящемся в открытом доступе. Среди прочих находим пункты, прямо касающиеся вкладчиков. Так, подозрительным банкам предписано считать «зачисление (регулярное зачисление) на депозит (депозиты) клиента — физического лица со счета (счетов), открытого (открытых) этому физическому лицу в другой (других) кредитной организации (кредитных организациях), крупных сумм денежных средств с последующим снятием этих средств в наличной форме».

Очевидно, что тут законодатель явно дал маху, ведь по такому критерию можно заблокировать вообще любой счёт. К примеру, добропорядочный гражданин может регулярно переводить самому себе зарплату с «неудобного» банка в «удобный» — благо сегодня это можно делать без комиссии. И тут возникает ситуация из анекдота: не бывает абсолютно здоровых пациентов — бывают недообследованные.

На практике, велика вероятность объясняться перед банком в случае зачисления на вклад крупных сумм — свыше 600 тысяч рублей за операцию. «Разбогатевшему» адресату нужно будет заранее позаботиться о документах, объясняющих легальность поступивших на счёт денег — например, договор купли-продажи или оказания услуг

Впрочем, закон не ограничивает кредитные конторы запрашивать любые документы, способные убедить их в чистоте помыслов клиента. У последнего всегда есть возможность обратиться в суд, если такие требования банка покажутся ему явно чрезмерными.

Как бы чего не вышло?

«Банковский сектор в последнее время находится под достаточно жестким прессингом со стороны ЦБ именно в части антиотмывочного законодательства, — рассказал в интервью радио Sputnik старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. — Помимо малых банков, повышенное внимание со стороны регуляторов испытывают крупнейшие банки, в том числе «Сбербанк».

При этом эксперт предположил, что массовой «паранойи» банков в отношении клиентов с небольшими депозитами ожидать не стоит, ведь такой мониторинг требует огромного документооборота и увеличение штата сотрудников.

В свою очередь, заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин в беседе с «Русской Планетой» указал на то, что часто неоправданная блокировка банковских счетов является следствием незрелости критериев оценки рисков и способом «перестраховки» перед Центробанком.

«Придется привыкать к такой практике, так как она вписывается в государственный тренд борьбы с отмыванием денег и пресечением противоправной экономической деятельности, — отметил Люшин. — Но добросовестным гражданам опасаться блокировок своих счетов и срочно выводить деньги из банков явно не стоит: всё же в основном фокусе проверок остаются движения сумм свыше 600 тысяч рублей».

С ним согласился и генеральный директор финансовой группы «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. По мнению эксперта, банки не очень-то и умеют грамотно применять 115-й Федеральный закон к физическим лицам.

«Но, по ряду признаков, власти уже готовят меры по предотвращению заведомо неоправданных блокировок счетов, — заключил он, — слишком уж громко стала звучать эта проблема».