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Общество
Догхантеры добрались до элитной Барвихи и отравили собак известной телеведущей
22 октября, 2020 11:41
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фото: Pixabay
В Одинцовском районе участились случаи отравления собак. Догхантеры добрались и до элитного поселка Барвиха.
В настоящее время сотрудники полиции разыскивают серийных догхантеров. Жертвой «охотников на собак» стала телеведущая Елена Крайт. Две её собаки были отравлены и умерли в один день.
Догхантеры умудрились закинуть отраву через забор на территорию дома Крайт. Итальянских овчарок спасти не удалось, они умерли, сообщает телеграм-канал «Baza».
Ранее сообщалось, что инженеры из США начали тестировать очки дополненной реальности для военных служебных собак. Новые устройства позволят человеку управлять четвероногим бойцом дистанционно, не подвергая себя опасности.
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