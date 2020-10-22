Догхантеры добрались до элитной Барвихи и отравили собак известной телеведущей

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В Одинцовском районе участились случаи отравления собак. Догхантеры добрались и до элитного поселка Барвиха.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают серийных догхантеров. Жертвой «охотников на собак» стала телеведущая Елена Крайт. Две её собаки были отравлены и умерли в один день.

Догхантеры умудрились закинуть отраву через забор на территорию дома Крайт. Итальянских овчарок спасти не удалось, они умерли, сообщает телеграм-канал «Baza».

Ранее сообщалось, что инженеры из США начали тестировать очки дополненной реальности для военных служебных собак. Новые устройства позволят человеку управлять четвероногим бойцом дистанционно, не подвергая себя опасности.