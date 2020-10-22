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Догхантеры добрались до элитной Барвихи и отравили собак известной телеведущей

Дмитрий Байков
22 октября, 2020 11:41
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фото: Pixabay

В Одинцовском районе участились случаи отравления собак. Догхантеры добрались и до элитного поселка Барвиха.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают серийных догхантеров. Жертвой «охотников на собак» стала телеведущая Елена Крайт. Две её собаки были отравлены и умерли в один день.

Догхантеры умудрились закинуть отраву через забор на территорию дома Крайт. Итальянских овчарок спасти не удалось, они умерли, сообщает телеграм-канал «Baza».

Ранее сообщалось, что инженеры из США начали тестировать очки дополненной реальности для военных служебных собак. Новые устройства позволят человеку управлять четвероногим бойцом дистанционно, не подвергая себя опасности.

темы
Россия
общество
собаки
догхантеры
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